Unmaliano è statoper spaccio e resistenza a pubblico ufficialeun controllo in

Notizie.virgilio.it - Arrestato 25enne colto a spacciare in Piazza Scaravilli a Bologna: minacce ai carabinieri durante il blitz

Spaccio in zona Le Torri, arrestato un 25enne: in auto droga e mazza da baseball.

Amendolara, ruba rame mentre è sottoposto ai domiciliari: arrestato 25enne.

Scoperto con documenti falsi, era in procinto di chiedere asilo politico: arrestato 25enne.

Sorpreso in possesso di hashish, arrestato 25enne.

Foggia, colto in flagranza: arrestato 25enne per tentato furto in abitazione.

Pusher colto sul fatto lancia il monopattino addosso ai Carabinieri e fugge: arrestato.