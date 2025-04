Pistole clandestine negli slip e sotto la maglia 26enne ne punta una contro i poliziotti a Catania

Catania per detenzione illegale di armi clandestine, pronte all'uso e con matricola abrasa. Notizie.virgilio.it - Pistole clandestine negli slip e sotto la maglia, 26enne ne punta una contro i poliziotti a Catania Leggi su Notizie.virgilio.it Un giovane di 26 anni è stato arrestato aper detenzione illegale di armi, pronte all'uso e con matricola abrasa.

