Inter Bayern Monaco il ds dei tedeschi Freund | Borussia Dortmund? Vogliamo andare a Milano con l’energia positiva di una vittoria

di Redazione, il ds deisi esprime così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilMancano pochi giorni ad, il ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo ladei nerazzurri per 1 a 2 all’Allianz Arena all’andata. Il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato che attenderà la squadra di Vincent Kompany contro il. Il dirigente deiha fatto riferimento alla sconfitta dell’andata contro i nerazzurri e alla voglia della squadra di ribaltare il risultato mercoledì sera a San Siro.PAROLE – «Questa è una partita importante per entrambe le squadre. Eravamo seduti nello spogliatoio ed eravamo delusi dopo l’, sì, ma abbiamo anche portato a casa il fatto che la prestazione fosse stata buona.