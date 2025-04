Ilgiorno.it - Rolex gonfiati, puntate sul Milan e “Il Professore”: i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A

Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per leclandestine. Il titolare della gioielleria Elysium, nel cuore dio, “mi fece vedere unche sapevo dal valore di 9.000 euro e il gioielliere mi proponeva 21.000 euro, prezzo che comprendeva l’importo del debito con Tommy”, ossia Tommaso De Giacomo, uno dei presunti capi dell'organizzazione.e debiti a sei cifre Gli orologi a prezzo ‘gonfiato’ in realtà non venivano acquistati, ma servivano come giustificativo per i bonifici sulle somme che poi venivano trasferite ai gestori delle piattaforme. “Ho contratto con Tommy un debito di circa 300mila euro – ha spiegato – sono arrivato ad avere un debito di circa 500mila euro che ho pagato in parte con il modo descritto e in parte con le vincite.