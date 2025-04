Ilnapolista.it - Ndoye: «Thiago Motta teneva noi esterni più lontani dalla porta, così hai meno chance di fare gol»

Leggi su Ilnapolista.it

Al podcast After Italie di Rmc, è intervenuto l’esterno del Bologna Dan, autore del gol contro il Napoli che hato al definitivo pareggio per 1-1 al Dall’Ara. Il calciatore si è largamente espresso sulla sua esperienza a Bologna e in particolare ha tirato le somme delle differenze essenziali intercorrenti tra Vincenzo Italiano e, fautori di un calcio molto diverso tra loro.: «Confacevamo un calcio diverso»Di seguito le sue parole:Su Vincenzo Italiano«Sa davvero parlare ai giocatori, tirandone fuori il massimo. E sul campo ci ha inculcato il volerre pressione alta, non aver mai paura, il Bologna è una delle squadre che pressa di più in Europa. Anche questo fa la differenza, siamo sempre fedeli alla nostra filosofia, sia con le big che con chi lotta per la salvezza.