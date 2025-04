Dazi Dombrovskis | Usa autolesionisti Ue pronta a diferdersi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 apr. (askanews) – "L'Europa non ha iniziato questo scontro e non lo vuole. Ivanno contro la logica politica e economica tra deu aree economiche che hanno il maggiore interscambio nel mondo, pari a 1.600 miliardi di euro. Siamo pronti a negoziare un accordo a beneficio reciproco ma difendendo i nostri interessi". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Valdis, nella conferenza stampa al termine dell'eurogruppo. "Non c'è necessità per gli Usa di continuare ad auto danneggiarsi. Ma se siamo costretti siamo pronti a difenderci – ha detto -. Al tempo stesso l'Ue continuerà il lavoro per approfondire il mercato unico e per diversificare il nostro commercio con i partner commerciali".