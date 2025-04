Quotidiano.net - Giovanni Amoroso: preservare l'indipendenza della magistratura è fondamentale

L'è un pilastro dello Stato di diritto e va preservato. Il confronto e la critica è sempre possibile. I giudici non sono eletti e la loro legittimazione la si ritrova nelle motivazioni dei loro provvedimenti, che sono comunque criticabili, anche aspramente. Non è accettabile che ci possano essere attacchi personali perché qui si va su un terreno diverso, di delegittimazioneed è poi un terreno scivoloso che bisogna evitare a tutti i costi. Sarebbe preoccupante un sistema senza giudici, il nostro è un sistema equilibrato ed è un sistema che contiene antidoti e strumenti per arginare possibili debordamenti. Lo ha sottolineato il presidenteCorte costituzionalein conferenza stampa dopo la relazione sull'attività giudiziariaConsulta nell'anno 2024.