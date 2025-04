Nascondeva 6 chili di droga nei pacchetti di caramelle | arrestato

arrestato con oltre sei chili di droga che trasportava in auto, nascondendola all'interno di pacchetti di caramelle. In manette è finito un 29enne reggiano, fermato dalla squadra mobile della polizia di Stato di Reggio che lo teneva d'occhio da tempo perché ritenuto un corriere della droga. Assieme ai colleghi della questura di Arezzo è stato fermato lungo l'autostrada verso la Toscana. Gli agenti hanno proceduto al controllo della vettura, nella quale è emerso un doppiofondo sotto al sedile anteriore dal lato passeggero, attivabile attraverso un congegno elettrico. All'interno vi erano 6 chili di hashish e 300 grammi di marijuana che l'uomo stava andando a consegnare. Successivamente è stata perquisita anche l'abitazione dell'indagato. E qui è spuntata altra droga: un chilo di hashish confezionato in 40 barrette di 'finte' caramelle 'Halls' e 100 grammi di marijuana.

