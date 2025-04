Eroina nascosta nella biancheria intima 33enne nei guai a Matera | l' arresto al centro commerciale

33enne è stato arrestato a Matera per detenzione ai fini di spaccio di Eroina e metadone. Sequestrati anche bilancini e materiale da taglio. Notizie.virgilio.it - Eroina nascosta nella biancheria intima, 33enne nei guai a Matera: l'arresto al centro commerciale Leggi su Notizie.virgilio.it Unè stato arrestato aper detenzione ai fini di spaccio die metadone. Sequestrati anche bilancini e materiale da taglio.

Eroina nascosta nella biancheria intima, 33enne nei guai a Matera: l'arresto al centro commerciale. Droga nascosta nella biancheria intima, coppia arrestata ai caselli di Rocca di Caprileone. Il braccialetto elettronico lo tradisce, la polizia trova cocaina nelle mutande. I nascondigli più strani per la droga: dalle bambole ai palloni, quando gli slip non bastano più. Tre arresti per spaccio di droga ad Aosta. Recluso ai domiciliari ma continuava a spacciare: arrestato. Ne parlano su altre fonti

Eroina nascosta nella biancheria intima, 33enne nei guai a Matera: l'arresto al centro commerciale - Un 33enne è stato arrestato a Matera per detenzione ai fini di spaccio di eroina e metadone. Sequestrati anche bilancini e materiale da taglio. (virgilio.it)

Matera, nasconde eroina nella biancheria intima: arrestato 33enne - La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 33enne residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia d ... (basilicata24.it)

Matera, 33enne arrestato per spaccio: nascosti 30 grammi di eroina negli indumenti intimi - La Polizia di Stato sequestra anche bilancini di precisione e metadone durante la perquisizione domiciliare. L'uomo è ora ai domiciliari ... (trmtv.it)