Ilrestodelcarlino.it - Sabbia e pioggia in arrivo in Emilia Romagna, ma che tempo farà a Pasqua 2025?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 aprile– La prima vittima di questo periodo è il detto popolare, perché stiamo vivendo una (quasi) perfetta mezza stagione, con buona pace di chi si lamenta sempre. Freddo, caldo,e sole che si alternano e si mischiano, costringendoci a vestirci a cipolla e a metterci l’anima in pace sui programmi a lungo termine strettamente legati alle previsioni meteo. Ma qualche certezza, il meteorologo Luca Lombroso, ce l’ha. Eccola. Belfino a sabato Questo più che piacevole tiepido periodo cicompagnia fino a sabato. Le massime resteranno intorno ai 20-22 gradi, il cielo quasi sempre sereno con il passaggio di qualche nube coreografica. Una pacchia. Domenica e lunedì torna laLa perturbazione arriva già nella mattinata di domenica (che è quella delle palme) da ovest: laarriverà prima in, poi nel corso della giornata anche in