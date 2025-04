Dazi Trump la Bce pronta a intervenire

Dazi voluti da Donald Trump, la Bce è pronta a intervenire."La Banca centrale europea – afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza al termine della riunione dell'Eurogruppo a Varsavia – sta monitorando la situazione ed è sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione, in passato ha messo a punto gli strumenti e i mezzi adeguati necessari per garantire la stabilità dei prezzi e, naturalmente, la stabilità finanziaria, perché l'una non può prescindere dall'altra".

