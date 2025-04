Napoli infortunio Buongiorno | nuovi problemi per il difensore le condizioni

condizioni di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. I dettagli Il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato un nuovo infortunio per Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale dovrebbe restare ai box per circa due settimane saltando così le sfide contro Empoli e Monza. L’obiettivo è tornare in campo il 27 aprile . Calcionews24.com - Napoli, infortunio Buongiorno: nuovi problemi per il difensore, le condizioni Leggi su Calcionews24.com Ledi Alessandrocentrale del, dopo l’rimediato in allenamento. I dettagli Il, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato un nuovoper Alessandro. Ilcentrale dovrebbe restare ai box per circa due settimane saltando così le sfide contro Empoli e Monza. L’obiettivo è tornare in campo il 27 aprile .

Napoli, infortunio per Buongiorno: il report ufficiale. Infortunio Buongiorno, c'è la diagnosi: il comunicato ufficiale della SSC Napoli. Napoli, infortunio Buongiorno: tendinopatia del muscolo adduttore della coscia destra. I tempi di recupero. Napoli, infortunio Buongiorno: i tempi di recupero. Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli. Napoli, nuovo infortunio per Buongiorno: un problema in più in vista dell’Empoli. Ne parlano su altre fonti

Il Napoli perde Buongiorno, ecco l'esito degli esami: tendinopatia alla coscia - Dopo aver saltato la gara contro il Bologna per un problema muscolare, è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno: per il difensore del Napoli si tratta di una tendinop ... (gazzetta.it)

Alessandro Buongiorno, altro infortunio e tegola per il Napoli di Conte. Cosa si è fatto, quante partite salta e i tempi di recupero - SERIE A - Alessandro Buongiorno, nuovo infortunio e tegola in difesa per il Napoli di Conte. Cosa si è fatto, quante partite salta e i tempi di recupero. (eurosport.it)

Napoli, infortunio muscolare per Buongiorno: l'esito degli esami, quando può tornare - La gara contro il Bologna potrebbe non essere l`unica che Alessandro Buongiorno si troverà a saltare. Il difensore del Napoli era stato tenuto precauzionalmente. (msn.com)