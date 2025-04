Secoloditalia.it - L’odio online contro le donne in politica: un attacco alla democrazia

C’è una linea sottile – ma netta – che separa il dissenso dal disprezzo. Una linea che ogni giorno viene oltrepassata da chi, nascosto dietro l’anonimato di un profilo social, abbandona il confronto civile per sfogare rabbia e frustrazione con insulti e volgarità. Non parlo delle critiche politiche, che sono legittime e fanno parte del dibattito democratico. Parlo di odio. Di attacchi personali. Di violenza verbale gratuita. E, soprattutto, di sessismo. Chi fa– e chi lo fa come donna – conosce bene questa dinamica. Ogni giorno, sotto ogni contenuto pubblicato, anche quando si parla di temi cruciali come il lavoro, le riforme o il futuro del Paese, arrivai che nulla hanno a che fare con lao le idee. Sono attacchi che colpiscono la persona, il genere, la dignità.Non è dissenso, è squalloreIl problema è culturale, prima ancora che politico.