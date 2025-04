Secoloditalia.it - Formigli in versione “tappetino” e Prodi non si scusa per la tirata di capelli alla giornalista: “Non è importante”

“E’ da anni che i giornali di destra mi colpiscono e non capisco il perchè. Allora tutto sommato qualche fastidio lo do”. Accolto dall’atteggiamento quantomeno “ossequioso” del conduttore, Romano, anche ieri sera, a “Piazza Pulita“, non si èto per aver tirato idi Mediaset. “Professore, lei si èto.”, ha timidamente detto Corrado. E l’altro: “Non ci siper cose marginali, poco importanti.”. E, che in una situazione normale – con qualunque altro politico di destra davanti – avrebbe azzannato l’interlocutore, s’è accucciato sulla tesi “vittimistica” del Professore. Ma se ili avesse tirati a una suasi sarebbe lamentato? Indignato? Nulla, invece, ieri sera, conche s’è esibito nel suo pezzo forte: “Sono un uomo libero e quindi mi attaccano”.