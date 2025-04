Ilgiorno.it - I lilla costretti a finire il campionato lontano da Legnano: ultima gara di Eccellenza a Parabiago

(Milano), 11 aprile 2025– Sarà lo stadio "Libero Ferrario" dia ospitare l’stagionale delneldi. A confermare la notizia è stato il presidenteGiovanni Zoppi, intervenuto per chiarire la situazione logistica legata all’indisponibilità dello storico “Giovanni Mari”, impegnato in quei giorni con l’organizzazione del tradizionale Palio del Carroccio. Una scelta obbligata, dunque, per il, che dovrà disputare una sfida potenzialmente decisivadal suo pubblico e dal proprio impianto. L’avversario sarà il Robbio, in un match che potrebbe segnare il destino della stagione: qualificazione ai playoff, promozione diretta o, nella peggiore delle ipotesi, addio ai sogni di gloria. Tutto si deciderà in novanta minuti carichi di tensione e significato, ma senza il fascino del “Mari”, casa indiscussa del calcio legnanese.