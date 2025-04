Carabinieri tecnica della busta isolante in alluminio due arresti per furto aggravato in flagranza di reato

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona, ieri sera, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato due georgiani di 31 e 35 anni, in Italia senza fissa dimora, già conosciuti alle forze di polizia. Le persone arrestate viaggiavano a bordo di un fuoristrada di colore nero, quando, durante un posto di controllo in corrispondenza della frazione Camucia di Cortona, sono stati trovati in possesso di oggetti per la cura della persona e da banco, proventi di furto per un valore economico complessivo di circa 1.500,00 euro e di buste schermate in alluminio utilizzate per l’isolamento da antitaccheggio. Parte della merce rinvenuta era provento di un furto verificatosi poco prima in un supermercato della Val di Chiana. Il direttore del centro commerciale sporgeva denuncia querela per quanto accaduto nei confronti delle due persone e dalla visione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’esercizio pubblico, si riconoscevano senza ombra di dubbio i due, che pertanto sono stati arrestati. Lanazione.it - Carabinieri, tecnica della busta isolante in alluminio, due arresti per furto aggravato in flagranza di reato Leggi su Lanazione.it Arezzo, 11 aprile 2025 – Idell’Aliquota RadiomobileCompagnia di Cortona, ieri sera, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato due georgiani di 31 e 35 anni, in Italia senza fissa dimora, già conosciuti alle forze di polizia. Le persone arrestate viaggiavano a bordo di un fuoristrada di colore nero, quando, durante un posto di controllo in corrispondenzafrazione Camucia di Cortona, sono stati trovati in possesso di oggetti per la curapersona e da banco, proventi diper un valore economico complessivo di circa 1.500,00 euro e di buste schermate inutilizzate per l’isolamento da antitaccheggio. Partemerce rinvenuta era provento di unverificatosi poco prima in un supermercatoVal di Chiana. Il direttore del centro commerciale sporgeva denuncia querela per quanto accaduto nei confronti delle due persone e dalla visione dei fotogrammi del sistema di videosorveglianza installato all’interno dell’esercizio pubblico, si riconoscevano senza ombra di dubbio i due, che pertanto sono stati arrestati.

