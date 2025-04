Ilfattoquotidiano.it - È morta Valentina Del Re, storica violinista della band di “Propaganda Live”: era malata da tempo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A soli 44 anni èlaDel Re, che aveva suonato anche per “” su La7, condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. L’ultima partecipazione al programma risale al 29 marzo. Erada. Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone che l’aveva avuta come studentessa.L’istituzione la ricorda su Facebook come “una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa” ed esprime “l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza”.Valerio Vicari, direttore artisticoRoma Tre Orchestra, ha postato su Instagram una foto insieme a Del Re, accompagnata dal messaggio: “Quanto eravamo professionali in questo video? Stavi veramente benissimo qui, voglio ricordarti così cara Vale”.