La notte in cui un fumogeno piovve su Dida

Inter-Milan è già finita, Marcus Merk ha deciso di aver visto abbastanza, in campo stanno piovendo fumogeni. Nessuno di quelli ha dato il via al delirio, a uno degli epiloghi più incredibili del fitto album del derby di Milano e dell’intero calcio europeo. Ma la storia si sta compiendo davanti agli occhi dei fotografi e non resta che aspettare: arriverà un momento in cui tutto sarà esteticamente perfetto, irripetibile, in cui la scena sarà faticosamente compiuta.A volte per scattare la foto giusta possono servire minuti, altre volte ore, nei casi peggiori giorni. Stavolta no. Dietro i tabelloni si muovono come api attorno a un alveare i fotografi che animano il bordocampo. Stefano Rellandini è una di quelle api. Ha visto Marco Materazzi, ha visto Manuel Rui Costa. Li ha visti parlare, avvicinarsi.