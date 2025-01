Anteprima24.it - Martusciello: “Per Napoli e per l’Italia, Muti è motivo di orgoglio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Riccardoè un grande napoletano che, con il suo straordinario talento, onorae le sue eccellenze in ogni angolo del pianeta. Il suo impegno costante nel diffondere i valori universali della musica, culminato ancora una volta nel Concerto di Capodanno a Vienna, rappresenta non solo un momento di altissima cultura, ma anche un messaggio di speranza e unità. La sua figura incarna ciò che di meglio il nostro Paese ha da offrire: un connubio tra tecnica, passione e capacità di dialogo con culture diverse”. Lo afferma Fulvio, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, secondo cui “Pere perdi, un simbolo di come il nostro patrimonio artistico possa essere il ponte ideale per unire popoli e superare ogni barriera”.