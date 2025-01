Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: novità su scuola, stipendi e assunzioni

Ladiè statain, introducendo significativeper il mondo della. Tra i punti salienti, gli aumenti salariali per i docenti e il personale ATA, le nuoveper il personale di sostegno e l’estensione della Carta del Docente ai docenti precari. Ecco tutti i dettagli. Incrementi salariali per il personale docente e ATA nelladiin GU La manovra prevede un incremento salariale del 6% per il contratto 2022/2024, con risorse stanziate anche per il rinnovo/2027. L’aumento complessivo sarà del 5,4% a regime, superiore all’inflazione programmata. Inoltre, grazie al taglio del cuneo fiscale per redditi fino a 40.000 euro lordi, il personale scolastico beneficerà di un ulteriore incremento tra il 6% e il 7%.