Le profezie del 2024 che vanno in archivio senza successo

AGI - L'eruzione del Vesuvio, la morte di Vladimir Putin, la fine del conflitto in Ucraina, l'abdicazione di re Carlo, la vittoria dell'Inghilterra agli Europei di calcio. Sono solo alcune delle numerose '' - non rivelatesi tali - di astrologi, sensitivi e veggenti per il. Come ogni anno, il Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, le ha raccolte in un report sottolineando che "solo una piccola parte delle previsioni è verificabile: per la maggior parte sono estremamente generiche, in modo che a posteriori chiunque può, con un po' di sforzo, trovare qualche corrispondenza con qualcosa di accaduto". Ilera l'anno delle presidenziali Usa: due i candidati, impossibile non dare una indicazione netta ma gli astrologi a stelle e strisce a lungo hanno concordato sul fatto che l'esito sarebbe stato molto incerto.