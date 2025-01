Tvplay.it - La NBA pronta a sbarcare in Europa. E adesso l’Eurolega trema

Le voci di una competizione organizzata da NBA e FIBA si fanno sempre più insistenti. E nel frattemponon naviga in buone acque.ha avuto l’indubbio merito di portare il basket europeo ad un livello altissimo. Ormai è nella normalità che cestisti che sono esplosi nel vecchio continente riescano a dominare anche dall’altra parte dell’oceano, pensiamo ad esempio a Luka Doncic che dal Real Madridè stella dei Dallas Mavericks. Se dal punto di vista qualitativogode di ottima salute, non si può dire lo stesso dal punto di vista economico.La NBAin. E(LaPresse) TvPlay.itMolte squadre sono in sofferenza, mentre il sistema semichiuso delle licenza ha scavato un soldo nei vari campionati nazionali, senza che questo peraltro si riflettesse in un miglioramento dei movimenti cestistici dei singoli campionati europei.