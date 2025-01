Iltempo.it - Gianni Alemanno, l'arresto dopo la revoca dei servizi sociali: cosa è successo

Leggi su Iltempo.it

Come anticipato alle prime ore del 2025 da Il Tempo,, ex sindaco di Roma e segretario nazionale del movimento Indipendenza!. nel tardo pomeriggio di martedì 31 dicembre 20224, è stato raggiunto dalladeiche erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza e, per questo motivo, è stato portato nel carcere di Rebibbia. Il provvedimento riguarderebbe delle presunte trasgressioni nello svolgimento della pena alternativa. La misura alternativa alla detenzione era stata concessa all'ex sindacola condanna definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per l'accusa di traffico di influenze in uno dei filoni dell'inchiesta 'Mondo di Mezzo' nella quale è stato assolto da tutte le altre accuse. L'e la conseguentedella messa in prova ai, è stato disposto d'urgenza dal tribunale di sorveglianza di Roma e ieri sera, intorno alle 20,è stato condotto in carcere.