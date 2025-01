Sport.quotidiano.net - Fiorentina, pienone al Franchi: in 5mila per l’allenamento di capodanno a porte aperte

Firenze, 1 gennaio 2025 - Cinquemila, forse anche di più. Laha inaugurato il 2025 insieme ai suoi tifosi, assiepati in Maratona per l'allenamento che il club ha deciso di fare a. Una piacevole consuetudine che si ripropone di anno in anno. Maratona gremita, effetto anche del pareggio in extremis contro la Juventus. All'orizzonte il Napoli. Cori contro le due squadre equamente divisi, ma soprattutto ci sono stati tanti applausi per i calciatori gigliati. Dodo, acclamatissimo dai bambini, ma anche Kean, Gudmundsson e tutti gli altri. Occasione è stata propizia per il primo bagno di folla di Nicolas Valentini, arrivato in mattinata al Viola Park e subito in campo con i compagni per il riscaldamento e il torello iniziale. Poi il difensore argentino ha lavorato a parte con un preparatore.