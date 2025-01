Ilfattoquotidiano.it - Concerto di Capodanno 2025 del Teatro La Fenice di Venezia: ecco la scaletta, gli ospiti come seguirlo in diretta tv

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fa ormai parte della nostra tradizione l’appuntamento con ildidelLadi, considerato ben augurale per l’inizio del. Quest’anno a dirigere sul podio il prezioso evento, giunto all’edizione numero 22 e trasmesso intelevisiva su Rai1 il 1 gennaio alle ore 11.15, sarà Daniel Harding, fuoriclasse britannico con un curriculum da brivido.Harding, che ha diretto le più grandi orchestre internazionali, fra cui in Italia quella delalla Scala di Milano e dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma, guiderà l’Orchestra e il Coro delno (quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani) in un programma musicale diviso in due parti: una sezione solo orchestrale e una sezione dedicata al melodramma con la presenza di due cantanti lirici d’eccezione, Mariangela Sicilia, soprano, e il tenore Francesco Demuro.