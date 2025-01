Golssip.it - Capodanno in musica su Canale 5 per l’ultimo dell’anno: i dati sugli spettatori

La serata è stata vinta dall'Anno che verrà che da Rai1 ha trasmesso il concerto dell'ultimo giorno dell'anno da Reggio Calabria. Ma su5 c'erain, il concerto dell'ultimo dell'anno andato in onda su5. Dal palcoscenico Federica Panicucci e Rovazzi hanno condotto la serata alla quale hanno partecipato tanti noti del mondo della, da Gigi D'Alessio, passando per Marco Masini, Paola e Chiara, Orietta Berti e Margioglio. Il programma ha raggiunto una share del 25.3% e 3.395.000. Trasmessa in diretta dalla Piazza del Duomo di Catania, la serata ha segnato il 29% di share sul pubblico attivo e il 34.4% sui giovani 15-34enni. Giancarlo Scheri, direttore di5 ha commentato così: «Una serata di grande spettacolo e audience, con artisti di primo piano, per la quale ringrazio il Comune e la Regione Sicilia per la collaborazione, i bravissimi Federica e Fabio.