Botti di Capodanno: cinque morti in Germania e oltre cento feriti in Italia

Come ogni anno la notte diha causato numerosiin tutta, con un bilancio ancora parziale diun centinaio di persone colpite da petardi e altri incidenti legati ai festeggiamenti, secondo i dati raccolti da Agi e dal Corriere della Sera. Il numero complessivo degli interventi dei Vigili del fuoco è stato di 882, con il maggior numero in Lombardia (142) e in Emilia Romagna (109), a causa degli incendi provocati dai fuochi d’artificio. Anche la strage di animali, soprattutto cani e gatti, è stata segnalata dall’Associazionena difesa animali e ambiente, con numerosi casi di fuggitivi spaventati dai. Strage anche in, dove sono mortepersone.A Napoli 36, nel Lazio 30 e in Puglia 17A Napoli, sono stati registrati 36, tra cui otto minorenni, di cuisotto i 12 anni.