Allarme colpi di freddo per cani e gatti | La loro temperatura limite è intorno ai 5 gradi attenzione alle vacanze in montagna I consigli del veterinario

Quando arriva l’inverno, giustamente i proprietari disi preoccupano del benessere deibeniamini. Questi animali non temono certo ilcome noi, grazie a un mantello più o meno folto e a unabasale superiore alla nostra – che è di 36,5°, contro una media di 38,5° per. Ma ci sono alcuni fattori che possono fare la differenza tra una tolleranza superiore o inferiore.: cucce calde all’apertoSi sa, hanno sette vite, ma a tutto c’è un! Se il vostro micio se ne sta sempre in casa il problema delnon si pone, ma se apprezza la vita all’aria aperta quanto il divano di sala qualche precauzione va presa. Del resto, già in autunno la bestiola stessa avrà cominciato a mangiare di più per infoltire il “cappottino di Mamma Natura” (il mantello) e ispessire il prezioso grasso sottocutaneo.