Linkiesta.it - Vietare il fumo nei ristoranti all’aperto è giusto, ma la rivoluzione sarebbe vietare i cani

Leggi su Linkiesta.it

«C’erano articoli su cose come le nuove fobie della modernità, tutte con nomi fighetti in latino tipo la paura dei fiori, la paura del buio, dell’altezza, la paura di attraversare i ponti, dei serpenti, la paura d’invecchiare, la paura delle nuvole. Qualunque cosa fosse sempre esistita poteva fare paura. La mia principale paura era che mi si scordasse la chitarra». Lo scriveva Bob Dylan vent’anni fa, rievocando il 1960, e mi è tornato in mente leggendo un articolo sul ghosting: adesso i nomi fighetti non sono più latini, sono inglesi, e servono a dire che cose perfettamente normali – che uno che non ha più voglia di scoparti figuriamoci se può aver voglia di fare l’analisi della sconfitta – sono gravi traumi, o almeno devastanti novità.Leggevo e pensavo che non conoscere l’Odissea sì che è una scelta di autotutela, altro che cambiare fornitore dell’elettricità.