Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 19 | 15

DEL 31 DICEMBRE ORE 19.05 FEDERICO ASCANIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA NOSTRAPER IL TRASPORTO FERROVIARIOL’ALTA VELOCITA’-FIRENZE CIRCONE FERROVIARIA RALLENTATA PER GUASTO TECNICODIAMO UNO SGUARDO ALLE FERROVIE REGIONALIOGGI SULLA METRELE ULTIME DEI TRENI DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00POI BUS NAVETTA IN PARTENZA DALLE STESSE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 22.00, 23.00, 24.00, ALL’1 E ALLE 2 DI NOTTE.IL 1° GENNAIO I TRENI VIAGGIANO DALLE 07.49 ALLE 23.30, CON FREQUENZA FESTIVA RIDOTTASULLAVITERBO OGGI È IN VIGORE L’ORARIO FERIALE RIDOTTOCON ULTIME PARTENZE URBANE DA FLAMINIO E DA MONTEBELLO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 20.