Quotidiano.net - Tusk si insedia alla guida dell’Europa. Il sovranista Orban cede il testimone

Per Donald(foto sotto) sarà un ritorno al passato,, anche se soltanto per sei mesi. Triplice la sua missione: far dimenticare il burrascoso semestre di Viktor, riaffermare il più convinto sostegno a Kiev in vista dell’arrivo oltreoceano dell’altro Donald, e posizionarsi come baluardo contro il sovranismo che rischia presto di dilagare a Berlino – col vento che soffia sempre più forte nelle vele dell’AfD – e al contempo alter ego dell’ormai ingolfato motore franco-tedesco. Da domani, per la seconda volta nella storia, Varsavia saràdell’agenda europea con un piano chiaro: mettere l’Est al centro della scena e dare priorità assolutasicurezza. Un semestre segnato anche dcampagna elettorale interna, con la Polonia che si prepara a eleggere il suo nuovo presidente a maggio:, puntando sul fedele sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, sarà impegnato a giocarsi tutte le sue carte per dare la spta definitiva ai conservatori del PiS – alleati a Bruxelles dell’Ecr di Giorgia Meloni – e conquistare anche lo scranno presidenziale.