Schira: "Milan, zero saluti social dei calciatori a Fonseca. Questo perché …"

Ieri, ilha ufficializzato l'esonero di Pauloe l'arrivo di Sergio Conceicao e Nicolòha riportato un particolare suirossoneri. L'esonero dell'ormai ex allenatore del Diavolo è arrivato subito dopo il pareggio contro la Roma (1-1, gol di Reijnders e Dybala). Già durante la partita di domenica sera, stavano circolando voci sull'esonero diche, lasciando San Siro, ha confermato l'addio. Conceicao esordirà sulla panchina delil 3 gennaio in Supercoppa Italiana contro la Juventus, in cui gioca suo figlio Francisco. Sul suo profilo X,, esperto di calciomercato, ha riportato le seguenti parole riguardanti l'esonero dell'allenatore portoghese. "andava più di moda tra giornalisti e tifosi che dalle parti diello.e commenti di commiato finora da parte deidelnei confronti dell’ex tecnico, il quale non era troppo popolare nello spogliatoio e aveva avuto problemi con molti giocatori".