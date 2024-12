Anteprima24.it - Provincia, Matera (FdI): “Lombardi prenda atto di non avere più la maggioranza”

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina si è tenuta, come previsto, la seduta del Consigliole in seconda convocazione. Avevamo ufficialmente richiesto al presidentedi rinviare la discussione, in particolare quella sul Documento Unico di Programmazione (DUP). La proposta è stata respinta, portando così alla votazione in Aula, dove i nostri consiglieri Mauriello e Agostinelli hanno espresso il nostro voto contrario”. Lo afferma il presidentele di Fratelli d’Italia, senatore Domenico, al termine della seduta del Consigliole svoltasi stamane alla Rocca dei Rettori di Benevento.“Il risultato è evidente: il presidentenon ha più laconsiliare – sottolinea. – Non serviva arrivare alla conta dei voti per capirlo, sarebbe bastato prenderneper tempo e scongiurare questa impasse.