Oroscopo Paolo Fox 2025 previsioni per tutti i segni tra crisi e riscatti

Ilsi prospetta come un anno di grandi cambiamenti, opportunità e sfide perzodiacali secondo l'diFox. Partiamo subito col dire, però, che tra ifortunati troviamo Leone, Scorpione, Sagittario e Acquario mentre i meno fortunati saranno Vergine e Bilancia che riusciranno a ribaltare prima del previsto.Foxper Ariete, Toro, Gemelli e CancroPer ARIETE i primi mesi dell'anno portano passione e nuove conoscenze. Da marzo a maggio ci sono possibilità di consolidare relazioni o iniziare nuove avventure romantiche. Per quanto riguarda il lavoro, la prima metà dell'anno sarà prolifica, ma da agosto le responsabilità potrebbero pesare. Giugno sarà un mese chiave per affrontare le sfide con successo. Mantenete un equilibrio per evitare stress nella seconda parte dell'anno.