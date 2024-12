Orari metro 31 Dicembre 2024 a Roma

Leggi su Funweek.it

Per il 31stato esteso l’o delle corse dellee di alcune linee di superficie, tram compresi.LeA, B e B1 saranno in funzione fino alle 2:30 del mattino nella notte tra il 31e il primo gennaio. Anche dopo le ultime corse del capolinea il servizio continuerà in superficie con le linee bus nMA, nMB, nMB1 e nMC che si sposteranno lungo le stesse direttrici delle rispettive lineepolitane. Le linee di superficie, bus e tram, il 31saranno attive sino alle 21. Resteranno, però, in funzione, 13 collegamenti sino alle 2:30 di notte: H, tram 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e n913 (quest’ultima in strada dalle 21), per favorire lo scambio con le. La Termini-Centocelle sarà operativa verso Termini dalle 5,03 alle 21,03 (prime e ultime partenze dai capolinea) e in direzione Centocelle dalle 5,30 alle 21,30.