Calciomercato.it - Milan e Inter gelate: servono 50 milioni per il nuovo Calhanoglu

Derby di mercato per le due società meneghine: l’assalto però potrebbe essere rimandato a giugnoIlriparte da Sergio Conceicao dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Fonseca, ma intanto guarda al mercato per rinforzare la rosa a disposizione deltecnico.Zlatan Ibrahimovic (LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Porto dovrà valutare innanzitutto la posizione di alcuni giocatori in uscita, dove spicca certamente quel Tomori inseguito dalla Juventus: le due squadre si sfideranno venerdì nella seconda semifinale di Supercoppa e l’incrocio in Arabia Saudita servirà anche per discutere del futuro del difensore inglese. Ilcerca essenzialmente un centrocampista e oltre a Bondo nella vicina Monza continua a guardare conesse anche a Samuele Ricci. Il gioiello del Torino è da tempo nei radar del ‘Diavolo’ e per caratteristiche e potenziale convince l’a dirigenza di Via Aldo Rossi.