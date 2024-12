Pianetamilan.it - Milan, Bucciantini: “Ibrahimovic è stato un grande nel calcio, ma ora …”

A Sky Sport, il giornalista Marcoha parlato dele, in particolar modo, del Senior Advisor Zlatan. Lo svedese classe 1981 ricopre questo ruolo dallo scorso anno. L'ex calciatore, insieme a Gerry Cardinale, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, viene considerato uno dei responsabili dell'attuale stagione deludente della squadra rossonera. Le parole di: "A volte basta essere uomini e non superuomini. Io horispetto per quello che ènel: èun colosso, un uomo enorme nelmondiale degli ultimi 20 anni. Da dirigente per ora tenta la posa, ma il dirigente non è un ruolo da posa. È una bella sfida, può provarci, ma non è la posa che conta. È la partita oscura, è il fare cose che magari non appaiono e presentarsi in posa solo quando c’è da raccogliere qualche critica, quando c’è da comunicare qualcosa di impopolare".