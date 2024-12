Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: alle 14.45 il via della prova femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Anche tra le ragazze c’è una sola atleta egemone al comando. Jessie Diggins infatti – esattamente come Klaebo – si è imposta nelle prime due prove delde Ski e guida la classifica con distacchi importanti sul resto del gruppo. La statunitense proverà anche quest’oggi a fare la differenza nella sua tecnica preferita, o quantomeno limitare i danni rispettospecialiste delle gare sulla lunga distanza.14.25 Amici di OA Sport, ben ritrovati alladelle due 20 km a tecnica libera in programma a(Italia) valide per ilde Ski 2024-. Fra venti minuti avrà inizio la.12.59: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata!12.57: Gli italiani: Pellegrino 23mo a 2’27”, Barp 25mo a 2’28”, Carollo 32mo a 2’52”, Ventura 38mo a 3’18”, Ticcò 45mo a 43’58”, Graz 49mo a 4’15”, Faprà 55mo a 4’44”, Romano 57mo a 4’54”, Coradazzi 58mo a 5’01”, Hellweger 66mo a 6’56”, Gabrielli 70mo a 7’14”12.