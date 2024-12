Lettera43.it - Kate Beckinsale racconta molestie e abusi sessuali subiti sul set

Con un lungo video su Instagram, l’attrice britannicahato anni disul set. La 51enne di Londra, nota soprattutto per aver recitato nella saga fantasy-horror Underworld nei panni della vampira Selene, ha deciso di condividere la sua storia per supportare la collega Blake Lively, che giorni prima aveva denunciato il co-protagonista nonché regista di It Ends with Us Justin Baldoni. «Le sono grata per aver sottolineato che non si tratta di un problema arcaico che nessuno sta affrontando», ha spiegato la diva. «Lamentarsi deglinon dovrebbe generarne altri». Descrivendo la sua esperienza per cinque minuti,ha detto di essere stata palpeggiata a 18 anni, costretta a fare uno shooting fotografico dopo aver avuto un aborto spontaneo e di essere stata ferita durante una scena di lotta in un action movie.