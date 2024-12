Ipswich non troppo lontano dopo la vittoria del Chelsea

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-31 00:31:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:L'allenatore dell'Kieran McKenna afferma che la sua squadra "non èlontana"che la primacasalinga della stagione in Premier League li ha portati al 18° posto in classifica.Il rigore di Liam Delap e un rasoterra di Omari Hutchinson hanno eliminato ile daranno fiducia ai Tractor Boys nel 2025.Sono solo un punto dietro ai Wolves e due dietro l'Everton.McKenna ha dichiarato: "Era tutto ciò che doveva essere, pensavo che saremmo usciti molto veloci, molto aggressivi, abbiamo cercato di imporci nel gioco. "Ho pensato a Liam Delap è stato incredibile stasera. Quella di stasera è stata una delle tante esibizioni incredibili.