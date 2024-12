Ilgiorno.it - Infortuni sul lavoro, norme violate. Ogni giorno quattro fascicoli aperti: "Corsi di formazione fantasma"

di Andrea Gianni Ci sono idisulla sicurezza sul", che non vengono effettuati, e poi la"puramente formale, erogata da enti compiacenti" attraverso attività che servono solo per "compilare la scheda" e mettersi quindi in linea con le, senza un effetto reale sulla prevenzione. Un allarme lanciato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, a capo del pool Ambiente, Salute edella Procura di Milano. Un ufficio che apre circa 1600d’inchiestaanno - in mediaal- per violazioni dellecontro glisul, incidenti che continuano a provocare morti e migliaia di feriti. L’ultimo caso, a Milano, è la tragedia della vigilia di Natale: la morte dell’operaio Amsa Maurizio Mazzeo, rimasto schiacciato tra il mezzo di servizio e un’auto parcheggiata.