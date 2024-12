Ilgiorno.it - Il sindaco anti-social di Barlassina: “Basta post urlati e leoni da tastiera. Ora invito a cena i miei concittadini”

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza) – Non vuole fare annunci sui, non vuole dibattiti. Ha scelto di confrontarsi con i cittadini a quattr’occhi, al ristorante. Ildi, poco meno di 7mila abitin Brianza, si chiama Paolo Vintani e a partire da gennaio inviterà ogni mese auno dei residenti per raccogliere proe, spiegare quanto sta facendo. Il conto, naturalmente, sarà a suo carico., la scelta nell’epoca degli smartphone e deinetwork è decisamente controcorrente. “Non voglio negare l’utilità di quegli strumenti, ma isono diventati il regno deida, quelli che gridano, sanno tutto loro, insultano. Una chiacchierata in franchezza, a quattr’occhi, è più utile”. Come funzionerà l’iniziativa? “Faremo un sorteggio in municipio.