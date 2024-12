Secoloditalia.it - Il 2024 del “Secolo”: i bocciati e i promossi. Sorpresa, c’è perfino qualcuno di sinistra…

Come ogni anno ci sono personalità politiche e dello spettacolo che hanno dimostrato di possedere un’onestà intellettuale oltre il muro ideologico e altre che invece sono rimaste nel limbo delle loro convinzioni, svilendo anche il proprio personaggio. Ad esempio, c’è chi come Renato Zero ha dimostrato di poter andare oltre il pensiero woke e schierandosi contro il delirio sulla maternità surrogata. Mentre altri cantanti come Tony Effe hanno dimostrato attraverso le loro canzoni di non avere minimamente a cuore la figura della donna, umiliandola con parole disgustose. Lo stesso vale per i politici, come la deputata del Movimento 5 stelle Gilda Sportiello, che ha allattato in aula per la prima volta nella storia a Montecitorio rendendo popolare la maternità anche in Parlamento. Al contrario rimane negativo il giudizio sul sindaco di Milano Giuseppe Sala, che invece di pensare alla questione della criminalità vieta il fumo all’aperto.