Biccy.it - Helena furiosa contro Shaila: “Ho voglia di aggredirti, schifosa, sei una P”

L’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello è terminata con una litefraPrestes eGatta. Ad accendere la miccia è stata quest’ultima dopo che ha accusato la brasiliana di usare i sentimenti di Zeudi quando in realtà sarebbe tutt’ora innamorata di Lorenzo. Rivolgendosi a Zeudi, la Prestes ha urlato: “Puoi dire a quella str0nza che io non ti uso e non uso i tuoi sentimenti?“. La parolaccia ovviamente non è piaciuta all’ex Velina e la situazione è presto degenerata.“Lei è questa, vedete quanto è educata? Tiene il putrido dentro, ha finto di fare l’amica con me ma è interessata solo a Lorenzo. Non gliene frega niente di Javier, di Zeudi. Vuole Lorenzo. Per questo ha avuto quella reazione quando lui l’ha nominata“, ha continuato. “Sei una volgare!” ha risposto, che ha poi aggiunto in piena crisi isterica: “Hodi, sei una, putt4na!“.