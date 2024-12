Ilgiorno.it - Grosso petardo fatto esplodere vicino a una vettura. Danneggiati i fari anteriori e ora è caccia ai responsabili

Grossi danni a una, a Boffalora D’Adda, per colpa di un. Il vandalismo è stato segnalato alle 21.10 di domenica quando, i soliti ignoti, la cui identità ora è ricercata per metterli davanti alle lorotà, hanno vandalizzato il veicolo. Qualcuno ha infatti posizionato unal mezzo e casusando, con l’esplosione, danni ai. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con un’autopompa. I pompieri hanno effettuato un controllo per essere certi che l’auto fosse in sicurezza. Poi l’allarme è rientrato. Ora alle forze dell’ordine spetta risalire all’autore o agli autori del vandalismo. Intanto la Questura invita alla massima cautela nell’utilizzo degli spettacoli pirotecnici. L’importante è leggere bene le istruzioni, accenderli solo in condizioni di buona visibilità e mai in presenza di vento.