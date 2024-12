Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Alfonso contro Stefania Orlando e Eva Grimaldi: “fingono per le clip” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa delpunta il ditoed Evae in particolare su alcune mosse che vengono giudicate dall’ex concorrente di Temptation Island come acchiappa! Le due vip si difendono.e EvaUn duro snella casa deltrae due dive del piccolo schermoe Eva. In particolare l’ex fidanzato di Federica ha accusato le due nuove concorrenti di aver inscenato un litigio a favore delle telecamere solo per avere delleinvece di parlare e raccontare della loro vita. Non solo,si è lasciato andare a commenti poco carini sulla loro carriera.non ci sta e ribatte: «non sei stato carino, non sei stato un signore.