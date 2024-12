Liberoquotidiano.it - Disastri, crisi politica e tensioni: ecco cosa sta accadendo davvero in Corea

Liberoquotidiano.it

Chesta succedendo alla pazza? Non passa giorno che non ne sentiamo parlare e mica per liete notizie, come per la sua crescita economica da Tigre asiatica, le sue automobili, l'elettronica strabiliante, le belle donne (in tutta Asia sono considerate di gran lunga insuperabili) o il variopinto cibo. Macché qui si parla di disastrosi incidenti aerei, di leggi marziali, colpi di Stato falliti, mandati d'arresto, guerra imminente con il Nord. A proposito, se alle faccende non edificanti del Sud aggiungiamo quelle del Nord, prendiamo cioè in considerazione lanella sua interezza, quella del pur breve periodo imperiale, allora dovremmo includere anche le avventurose quanto rovinose spedizioni militari in Ucraina al fianco di Putin, senza considerare tutte le altre follie atomiche di Kim Jong Un.