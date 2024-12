Romadailynews.it - Cina: CATL presenta nuove batterie sostituibili

Pechino, 31 dic – (AgenziaXinhua) – La Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (), leader cinese nella produzione di, hato due tipi distandard, dando il via congiuntamente a quest’ecologia di ricarica con quasi 100 partner, secondo quanto riportato oggi dal “Science and Technology Daily”. I due modelli di pacchi distandard, basati su sistemi chimici diversi, offrono prodotti con differenti capacita’. Ogni pacco distandard e’ disponibile sia al litio-ferro-fosfato che in versione ternaria, consentendo agli utenti di scegliere il tipo di alimentazione in base alle proprie esigenze. Il chilometraggio di durata varia da 400 a 600 chilometri, secondo il rapporto.ha dichiarato che prevede di costruire 1.000 stazioni di sostituzione dientro il 2025.