Thesocialpost.it - Chiara Ferragni, incidente in montagna (con parolaccia): cos’è successo

Leggi su Thesocialpost.it

non sembra trovare pace in questo 2024, che sicuramente non si sta rivelando all’altezza delle sue aspettative. Poco prima della fine dell’anno, ha vissuto un imprevisto mentre si trovava in: si è infortunata a un piede, colpendo in particolare il mignolo.Leggi anche: “Vado in carcere volentieri”. Orrore a Capodanno: si presenta dai suoceri, poi il folle gestoDurante le sue vacanze sulla neve,aveva pianificato una serie di attività con i figli, Vittoria e Leone, e il resto della famiglia. Ama esplorare i sentieri innevati, ma ora dovrà rinunciare a parte di queste avventure. Ha riportato una frattura al mignolo del piede destro, come ha rivelato in un video su Instagram, dove ha ironicamente commentato: “Chi si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno, proprio quando deve ancora sciare e fare mille cose nei giorni a venire?”.