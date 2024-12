Oasport.it - Calendario volley 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ildisi preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi, tra cui spiccano i Mondiali: le donne giocheranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, mentre gli uomini saranno impegnati nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Durante l’estate ci terranno compagnie anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 21 maschili e femminili, Mondiali Under 19 maschili e femminili, Europei Under 17 maschili e Under 16 femminili. Dala Nations League, che dopo la fase preliminare proporrà le Final Eight: donne dal 23 al 27 luglio, uomini dal 30 luglio al 3 agosto, in sedi ancora da definire. Tanti appuntamenti anche per la stagione di club, che culminerà con le Final Four di Champions League: 3-4 maggio le donne e 17-18 maggio gli uomini.